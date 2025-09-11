あなたは読めますか？突然ですが、「撓む」という漢字読めますか？日常生活やスポーツの場面で見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「たわむ」でした！「撓む」とは、しなったり、曲がったりすることを意味します。主に、重みや力によって物がしなやかに曲がる様子を表します。「重みで木の枝が撓む」「竹が風に撓む」のように使われます。この機会に、読み方と意味をしっかり覚え