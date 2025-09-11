千葉刑務所で服役している男性受刑者が水筒で殴られ死亡した事件で、千葉県警は8月27日、同刑務所に服役中の那須野亮（まこと）容疑者（46）を殺人容疑で逮捕した。【写真】那須野容疑者は、Aさんのロッカーのバッグから鍵を盗んで勝手に合鍵を作っていた那須野容疑者は同月24日の午前7時5分ごろに、刑務所内の共同室で寝ていた藤江彰受刑者（51）の頭部などを水筒で殴り、死亡させたとみられている。水筒は刑務所内の熱中症対