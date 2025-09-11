◇プロ野球イースタン・リーグ巨人4-2オイシックス（10日、ジャイアンツタウンスタジアム）右ヒザの痛みで戦線を離脱していた巨人のグリフィン投手が2軍で実戦復帰を果たしました。3回で46球を投げ、1安打3三振無失点という内容について、1軍の杉内俊哉投手チーフコーチは問題ないとしましたが、走塁やバッティングでヒザに影響がないかどうかを懸念していました。「ファーストのベースカバーを見ましたが、100％でいっているよ