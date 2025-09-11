タレントの遙洋子が１１日、フジテレビ系「サン！シャイン」で、伊東市の田久保真紀市長について、「女性のリーダー、こんなボコボコにされるんだっていうメッセージが次世代の若い女性にいく」などと発言。杉村太蔵氏は「女性男性関係ない」と反論した。この日は、１０日に電撃的に伊東市議会を解散した田久保市長の問題を取り上げた。遙は「女性のリーダー、応援したいところですが、残念なところがいくつかある」と切り出し