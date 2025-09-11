プロポーションづくりの総合コンサルティング企業・ダイアナから、補整下着ブランド「ダイアジェンヌ」の期間限定カラー《Lucs Collection2025》が登場します。テーマは「Queen（女王）」。2025年9月19日(金)から12月7日(土)まで、全国のサロンと公式オンラインショップで発売。優雅さと気品を引き立てる秋冬の新作で、自分らしい美しさを纏ってみませんか？ 女王をテーマにした特別な限定カラー