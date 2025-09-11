BE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）が11日までにSNSを更新。「新しい家族ができた」と報告した。三山はX（旧ツイッター）で、犬を抱いた自身の写真が表紙を飾った雑誌「月刊わんこ」の画像をアップするとともに「新しい家族ができた」と報告。インスタグラムでは「我が家に新しい家族パピーーーーー。“もんくん”です。宜しく」と愛犬の名前も紹介して呼びかけ、フォロワーからは「新しい家族？赤ちゃん産まれたの!?」「可愛