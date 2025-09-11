全国から集められた約5万冊の様々なジャンルの古本が並ぶ古本市が、三重県津市の松菱で、10日から始まりました。古本市は去年に続いて2回目の開催で、小説や絵本など約5万冊の古本が販売されています。今回は全国9府県から去年より多い24書店が出品し、書店ごとに分かれたブースに料理や写真集など様々なジャンルの本が並べられていました。10日は朝から多くの人が訪れ、なかなか手に入らない貴重な1冊や、懐かしの1冊など思い思い