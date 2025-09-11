日本酒をはじめとする三重県産の酒類の販路拡大を目指して、10日、津市で海外のバイヤーを招いた商談会が開かれました。大阪・関西万博が開かれる中、世界各国から多くのビジネス関係者が来日し海外とのビジネス交流の機運が高まっているとして、県産の酒類を広く発信しようと開かれたものです。商談会にはフランスとスペインそれにポーランドから日本産の酒類に興味を持つ3つの業者が招かれ、県内の酒蔵と個別に商談を交わしまし