三重県内で交通死亡事故が相次いでいることを受けて、三重県警は10日、県内18の全ての警察署で一斉に交通指導取り締まりを行いました。9月1日には、鈴鹿市でトレーラーと乗用車が出合い頭に衝突し18歳の大学生が死亡する事故が起きるなど、県内では今年に入ってから9日までに交通事故による死者が38人と、去年の同じ時期と比べて8人増加していて、このうち65歳以上の高齢者が25人と全体の6割以上を占めています。これを受けて三重