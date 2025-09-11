チームラボは、京都市が進める京都駅東南部エリアプロジェクトの一環として、京都市南区に常設アートミュージアム『チームラボ バイオヴォルテックス 京都』を10月7日にオープンする。 【画像】新しく公開された「運動の森」や、「学ぶ！未来の遊園地」の作品群 『チームラボ バイオヴォルテックス 京都』は、延べ面積約10,000平方メートルの空間に、日本未発表作品を含む50以上