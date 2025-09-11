バレーボールSVリーグ女子の岡山シーガルズが、来月（10月）の開幕戦を前に記者会見を開き、選手らが意気込みを語りました。 【写真を見る】スローガンは”あくなき挑戦”岡山シーガルズがシーズン開幕に向け会見【SVリーグ】 会見には、河本昭義監督と、選手7人が臨みました。（岡山シーガルズ 河本昭義監督）「あくなき挑戦というスローガンで、みんなで1点・2