ハウステンボスは、9月12日（金）に、新ライドアトラクション「AIR CRUISE the RIDE（エアクルーズ・ザ・ライド）」と、“絵本没入型”アトラクション「Miffy’s Dream Storybook（ミッフィーのドリームストーリーブック）」を同時オープンします。それに先駆けて、9月10日（水）にオープニングセレモニーが開催され、ミッフィーたちがそれぞれのアトラクションの誕生をお祝いしました。【写真】カメラに向かってたくさんポーズ