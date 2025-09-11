今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【解説】『どうして血液凝固阻止剤が保湿剤になるの？！』 ヘパリン類似物質（ヒルドイド） 【宮舞モカのお薬ラジオ #57】』といういわし＠超ビビリさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）定期的に、１つのお薬を取り上げて詳しく解説する企画です。 いいねを押すとプチお薬解説を見ることができます。ヘパリン類似物質、商品名ヒルドイドについて薬剤師である投