¡Ö´éÂç¤­¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï(Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¤Î¸ø³«¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢²èÌÌ¤òÀêÎÎ¤·¤¿¹½¿Þ¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£9Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤ÏÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡¢¹­À¥¤¹¤º¤é¥­¥ã¥¹¥È·×14¿Í¤¬»²²Ã¡£ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡ÖÌ¿¤ò·Ò¤°Êª¸ì¡ØÊõÅç¡Ù¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢14¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î³¬ÃÊ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡¢