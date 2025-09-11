シティ・メディカル・ホールディングス（株）（文京区）と関連会社３社は８月３１日、東京地裁より会社更生手続開始決定を受けた。更生管財人には金山伸宏弁護士（かなやま法律事務所、港区西新橋１−２１−８）が選任された。管財人室（電話０３−５８０３−７４４１、受付時間：平日１０〜１７時）が設置されている。負債はシティ・メディカル・ホールディングスが６億４６００万円で、４社合計約３０億２６００万円。
