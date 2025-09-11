９月１０日にクマによる食害があった北海道厚沢部町の畑で、またトウモロコシが食べられているのが見つかりました。ＳＴＶが設置したカメラがクマの姿をとらえていました。暗闇の中でクマが畑のトウモロコシを引き抜いています。１１日未明、厚沢部町美和の畑にＳＴＶが設置したカメラが捉えた映像です。 畑の所有者によりますと、およそ１０本のトウモロコシが食べられていたということです。（畑の所有者）「こわいですよ。な