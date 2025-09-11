停滞している秋雨前線の影響で、11日も非常に不安定な天気が続いています。大雨に警戒するとともに、竜巻などの激しい突風にも、注意が必要です。午後は、東日本や西日本のあちらこちらで雨雲が発達し、雷を伴った非常に激しい雨の降る所があるでしょう。12日朝までに予想される雨の量は、九州南部で150ミリ関東甲信で120ミリ東海で100ミリとなっています。関東地方でもこのあと、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。今、晴