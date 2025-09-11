タレントの神田うの（50）が11日、自身のインスタグラムを更新。ユーチューバーのヒカル（34）との2ショットを披露した。「ヒカルさんプロデュースのNMNサプリメント『P3』の撮影にてヒカルさんにお目にかかるのは今回で3回目でした」と書き出すと、ピンクの肩出しのドレス姿の自身と黒のセットアップに白のインナー姿のヒカルの2ショットをアップ。「ご本人のYouTubeに呼んで頂いた時に私がお持ちしたご結婚お祝いのお花