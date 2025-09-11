【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースのロバーツ監督は１０日、右肩痛で５月中旬から負傷者リストに入っている佐々木について、救援で起用する可能性を示唆した。「あらゆる選択肢を検討すべきだ」と語り、近く本人と話し合うという。佐々木は９日、３Ａの試合に先発し、初回に１００マイル（約１６１キロ）以上の直球を３球投げるなど、持ち味の球速が戻った。実戦復帰後５度目の登板は４回２／３を３安打３失点