日本生産性本部は１１日、理事を務める新浪剛史氏が１０日に退任したと発表した。新浪氏本人が退任を申し出たという。新浪氏は購入したサプリメントを巡って警察の捜査を受けたとして、今月１日にサントリーホールディングスの会長を辞任した。経済同友会の代表幹事は辞任せず、活動を自粛している。日本生産性本部の理事は２０１３年から務めており、今年６月に７期目に入っていた。