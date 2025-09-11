「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１１日、みどりスポーツパーク）ミラノ・コルティナ五輪を巡る代表争いの最終選考会が開幕し、３大会連続五輪出場を狙う１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレは、１次リーグ初戦で２５年日本選手権優勝のフォルティウスに延長の末、９−７で勝利し、白星発進を決めた。第１エンドはブランクとしたが、第２エンドは有利な後攻で相手にプレ