路上でガス運搬トラックが爆発した＝１０日、メキシコ市/Tristan Velazquez/AP（ＣＮＮ）メキシコの首都メキシコ市のイスタパラパ地区で１０日、ガス運搬トラックの爆発があり、５７人が負傷した。クララ・ブルガダ市長が現場で記者会見して明らかにした。ブルガダ市長によると、負傷者は全員が病院に搬送された。１９人は重体になっているという。ＳＮＳに投稿された写真には、道路上でトラックが激しく炎上し、人々が悲鳴を上げ