東京商工リサーチは9月10日、「2024年度 国内銀⾏63⾏『平均年間給与』調査」の結果を発表した。本調査は、データを公表している国内63銀⾏(大⼿6⾏、地銀37⾏、第⼆地銀20⾏)の有価証券報告書をもとに、従業員数および平均年間給与を集計、分析した。○給与額、増加額ともに過去最高業態別 平均年間給与国内銀⾏63⾏の2024年度の平均年間給与(基本給与+賞与・基準外