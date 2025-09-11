タレントの田中美奈子率いる１９８０年代アイドルを中心としたユニット「ネオ★スターズ」が、２１日に神奈川県鎌倉市で開催される「クリーンアップかまくら２０２５秋季うみをきれいに！まちをきれいに！」に参加することを表明し、一般参加を呼びかけた。鎌倉市域海岸でのビーチクリーン活動にメンバーの西村知美、渡辺めぐみ、ミノワマン等が参加予定。田中は「ネオ★スターズはエンターテイメントと社会貢献活動の２本