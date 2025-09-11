【モデルプレス＝2025/09/11】10日放送のテレビ朝日系「EIGHT-JAM 昭和・平成・令和50年分総決算！！ プロが選ぶ最強メロディー BEST100」（よる6時30分〜）では、アーティストや音楽関係者が選んだ2000年より前と2000年以降各部門の「最強メロディーBEST50曲」を発表した。【写真】「最強メロディー」TOP10に2曲入った男性アーティスト◆プロが選ぶ「最強メロディーBEST50曲」この企画では、アーティストや音楽プロデューサーなど