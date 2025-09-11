就職説明会 香川労働局は10日、県内ハローワークにおける2025年7月のマッチング業務実績ついて発表しました。 職業安定所の紹介で求人と求職が結合した数を表す「充足数」は1143件で、前年同月比0.0％でした。就職件数は1114件で、前年同月より0.7％ダウンしました。 失業手当を受給している人が給付日数の３分の２以上を残して早期就職した割合は39.0％で、前年同月より5.9ポイントダウンしました。