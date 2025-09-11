韓国大統領10億ウォンの株式課税基準に固執する必要ない、議論は議会に任せる 韓国大統領は会見を開き、10億ウォンの株式課税基準に固執する必要はない。税制に関する議論は議会に委ねると述べた。 韓国政府は先月、株式保有に対するキャピタルゲイン税の課税対象額を50億ウォンから10億ウォンに引き下げる計画を発表した。投資家は猛反発し株式市場は大幅下落するなど金融市場に混乱が生じた。 その後、投資家の反対署