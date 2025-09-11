USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.667.446.247.02 1MO9.306.777.386.56 3MO9.627.127.907.40 6MO9.507.088.287.55 9MO9.527.208.587.79 1YR9.507.318.807.98 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.908.067.48 1MO8.077.967.30 3MO8.888.617.56