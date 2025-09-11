◆米大リーグフィリーズ１１―３メッツ（１０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのカイル・シュワバー外野手が１０日（日本時間１１日）、本拠地・メッツ戦に「２番・ＤＨ」で先発出場し２打数１安打３四球で２試合連続の５１号本塁打はお預けとなった。シュワバーは前夜、１１試合ぶりの５０号３ランを放った。２試合連続が期待されたが、メッツ投手陣が警戒。３打席連続四球と右