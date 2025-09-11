１０日、２０２５年中国国際サービス貿易交易会テーマ展に出展したグローバル・サービス貿易連盟のブース。（北京＝新華社記者／徐欽）【新華社北京9月11日】中国北京市で10日、「2025年中国国際サービス貿易交易会（CIFTIS）」が開幕した。オーストラリア、ドイツ、国際NGO（非政府組織）グローバル・サービス貿易連盟など20以上の国と国際機関がテーマ展に出展しており、うちオーストラリアが初めて主賓国を務める。１０日