女子SPで演技する島田麻央＝バンコク（ISU提供・ゲッティ＝共同）フィギュアスケートのジュニア・グランプリ（GP）シリーズ第4戦タイ大会は10日、バンコクで行われ、女子ショートプログラム（SP）で島田麻央（木下グループ）は70.36点で首位発進した。岡田芽依（名東FSC）は65.95点で2位につけた。母が日本人でオーストラリア代表のハナ・バース（石崎波奈）は57.07点で9位。（共同）