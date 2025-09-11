【NASCAR】第28戦 Enjoy Illinois 300／ワールドワイド・テクノロジー・レースウェイ（日本時間9月8日）【映像】急発進もジャッキ落ちる！トラブルの瞬間NASCAR（ナスカー）の第28戦がイリノイ州で開催された。プレーオフ進出チームのピット作業中に、ドライバーにはどうすることもできないヒューマンエラーが発生し、クルーがガックリと肩を落とす一幕があった。レースはステージ2の終盤、残り6周でイエローコーションが発生