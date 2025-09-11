ツバキ・ナカシマは小動き。１０日取引終了後、イタリア子会社の射出成形工場における生産能力拡大を予定していると明らかにした。医療機器の世界的な需要拡大に対応するとともに、現地の医療機器事業の強化を図る。 出所：MINKABU PRESS