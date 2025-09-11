ＭｏｎｏｔａＲＯが大幅続落し、年初来安値を更新した。同社は１０日の取引終了後、８月度の月次業績を発表。単体ベースの売上高は前年同月比７．４％増の２２６億２０００万円となった。増収基調を継続したものの、伸び率は７月の１５．１％から鈍化し１ケタ台にとどまっており、嫌気されたようだ。８月の新規顧客獲得数は８万８０００アカウントとなり、今年２月以来の低水準。営業日数は前年同月と比べて１日少ない２０