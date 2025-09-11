午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７６７、値下がり銘柄数は７７６、変わらずは７１銘柄だった。業種別では３３業種中２０業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、情報・通信、鉱業、電気・ガスなど。値下がりで目立つのは銀行、保険、輸送用機器など。 出所：MINKABU PRESS