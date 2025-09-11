Stray Kids（ストレイキッズ）のBang Chan（バンチャン）が、Instagramを更新。夜の路上に佇む、ワイルドなプライベートショットを公開した。 【写真】「色気垂れ流してる…」スキズバンチャンのセクシーなタンクトップ姿【動画】高音ボイスでゲームに挑戦 ■Stray Kidsバンチャン、ファン待望のポニテヘアを披露！ シルバーから少し色が落ちたようなプラチナブロンドヘアを、ひとつに結ったバンチャン