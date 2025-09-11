J３の高知ユナイテッドSCは９月10日、代行監督の神野卓哉ヘッドコーチとの契約解除を発表。同日から立田将大コーチが暫定的に指揮を執っている。2025シーズンにJ３初参戦の高知は、秋田豊監督のもとでスタート。しかし６月に選手・スタッフのパワハラの申し立てにより、秋田監督が休養。双方の意見に相違があり、第三者委員会を設置し、調査中になっている。秋田監督に代わり、チームを率いていた神野氏がクラブを離れること