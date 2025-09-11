水源地の所有権をめぐり、ニセコ町と土地の元所有者が争っている裁判で、町長が札幌高裁に対し、適切な判断を求めるために集めたおよそ22万人分の署名を提出しました。札幌高裁におよそ22万人分の署名を提出したのは、ニセコ町の片山健也町長です。 羊蹄山のふもとにある水源地の所有権をめぐっては、土地の元所有者が土地の返還を求めていて、一審ではニセコ町が敗訴。町はその後、判決を不服として控訴し、高裁に適切な判断を