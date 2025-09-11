日本に短期滞在中に無保険で医療機関を受診し高額を請求された中国人女性の家族が、医療費の支払いの一部免除を求めているとの報道が中国のSNS上でも注目を集めている。10日に読売新聞が報じたところによると、女性は2019年に短期滞在で来日したもののコロナ禍により帰国できなくなり、特別措置として在留が認められていた。22年1月に救急搬送され、脳腫瘍やがんの診断を受け、同年3月まで入院した。女性は23年に死亡した。女性は