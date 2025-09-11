マリオット・インターナショナルの旅行プログラムMarriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)は10月1日、ENHYPENとのコラボレーションとして、期間限定のアフタヌーンティー「EN-CHANTED BITE(エンチャンテッド・バイト)」を日本国内8軒のホテルで提供する。9月10日より予約受付を開始した。W大阪アフタヌーンティーENHYPENは、JUNGWON・HEESEUNG・JAY・JAKE・SUNGHOON・SUNOO・NI-KIからなる7人組グローバルグループ。今回、同グルー