NHKは11日、9月29日放送開始の次期NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の新たな出演者を発表した。俳優の生瀬勝久（64）が、主人公夫婦を見守る花田旅館の主人役を演じる。生瀬の朝ドラ出演は2023年度後期「ブギウギ」以来6度目。「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を女優・郄石あかりが、八雲がモデル