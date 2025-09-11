参院の野党10党派は11日、憲法53条に基づき臨時国会の早期召集を求める書面を関口議長に提出した。要求書を提出したのは、立憲民主党・国民民主党・日本維新の会・参政党など9党と参院会派「沖縄の風」で、参院議員の半数近い121人の連名。臨時国会の召集を巡っては、衆院でも10日に野党9党派が要求書を提出している。憲法53条は、衆参いずれかで議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会の召集を決定しなければならないと