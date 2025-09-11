ソニー日本女子プロゴルフ選手権女子ゴルフの国内メジャー第2戦・ソニー日本女子プロゴルフ選手権は11日、茨城・大洗GC（6840ヤード、パー72）で開幕。ツアー5勝の青木瀬令奈（リシャール・ミル）が9番パー4でスーパーショットを炸裂させ、会場から喝采を浴びた。9番パー4の3打目、深いラフから放った一打。グリーンへボールを乗せるとそのままカップへ。チップインバーディーとなった。観客からは「おぉー！」と大歓声。青木