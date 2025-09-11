サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26」シリーズのダミーモデルが公開され、3モデル（Galaxy S26 Pro、Galaxy S26 Edge、Galaxy S26 Ultra）の新デザインが確認されました。 ↑「Galaxy S26」シリーズのダミーモデル（画像提供／Sonny Dickson／X） これらの画像は、信頼性の高いリーカー・Sonny Dickson氏がXでシェア。名称は明示されていませんが、3機種のなかで最も大きなものがGalaxy S26 Ultraだと判別できます