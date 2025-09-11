旗本・御家人専門の金融業者『鬼平犯科帳』の「決闘」では、のちに長谷川平蔵の密偵になるおまさが、盗人の引き込み役として札差の「大月」に住み込みで働いていました。この札差とは何かと言うと、幕臣の旗本・御家人を客とする金融業者です。江戸時代中期に商工業が発展すると、それに伴って金融業も発達していきました。こうして登場したのが札差です。関連記事：現代の銀行に通じる江戸時代の「両替商」の仕事とは？なぜ両替が