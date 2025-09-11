９月29日スタートのNHK朝ドラ『ばけばけ』は降板で賠償金も俳優の清水尋也容疑者（26）が東京・杉並区の自宅で乾燥大麻を所持していたとして麻薬取締法違反（共同使用）容疑で９月３日に逮捕されて波紋が広がった。同居していた20代女性も同容疑で逮捕された。家宅捜索で乾燥大麻0.4ｇを押収され、大麻の吸い殻とみられるもの数十本が発見されたという。清水容疑者は’12年に13歳で俳優デビュー。’21年にはNHK朝のテレビ小説『お