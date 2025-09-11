「8月26日、国立健康危機管理研究機構（以下JIHS）が、今年のマダニ感染症の累積患者数が143人になったと発表しました。2013年に初めて感染が報告されて以降、もっとも患者数が多かった2023年の134人を、現段階ですでに超えて、過去最多数を更新しています」（医療ジャーナリスト）マダニ感染症とは、マダニが媒介するウイルスが引き起こす「重症熱性血小板減少症候群（以下SFTS」のこと。JIHSによると、発生は4〜10月に多く、2025