「友和さんが主人公の義理の父親役で出演する映画『遠い山なみの光』が9月5日に公開されました。同作はノーベル賞作家であるカズオ・イシグロさん（70）の長編小説が原作で、カンヌ国際映画祭にも出品された意欲作です。百恵さんは友和さんと一緒に見に行くそうです」（三浦家の知人）11月で結婚45周年を迎える百恵さん（66）と三浦友和（73）。今でも頻繁に映画デートをしており、2人の関係は変わらない。8月30日に放送された徳光