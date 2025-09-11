8月下旬の午後、横浜市内でドラマの撮影に臨んでいたのは沢口靖子（60）だった。猛暑のなか、白いスーツを着ていた彼女だが、さすがに移動中には上着を脱ぎ、スタッフに日傘をさしかけられていた。沢口が10月期の連続ドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）に主演することがスポーツ紙などで報じられたのは、この横浜市でのロケから1週間ほどたったころ。「沢口さんにとっては、デビュー41年で初めての“月9”出