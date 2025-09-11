《当該商品をお召し上がりになられたお客様には、多大なるご不快とご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます。また、日頃より弊社をご利用いただいております、お客様および関係者の皆様に、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、重ねてお詫び申し上げます》現在、全国に199店舗を展開する人気ラーメンチェーン「天下一品」。濃厚なスープの「こってりラーメン」が看板商品だが、京都市中京区にある新